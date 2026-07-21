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В Госдуме напомнили о праве россиян на двойную оплату за работу в выходные

Депутат Чернышов: за работу в выходные россиянам положена двойная оплата
Shutterstock

При работе в выходные или праздники россиянам полагаются отгулы либо двойная оплата – выбрать тип компенсации сотрудник имеет право по своему усмотрению. Об этом в беседе с RT напомнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он пояснил, что даже если работник выбрал взять отгул, ему все равно должны оплатить работу, но в одинарном размере. Причем с марта прошлого года утверждено право россиян на использование накопившихся отгулов в качестве продления отпуска. Аналогичные правила касаются сверхурочной работы, отметил депутат.

«По желанию работника переработку можно компенсировать не только повышенной оплатой, но и дополнительным временем отдыха — не меньше того времени, которое человек отработал сверх нормы», — пояснил он.

Кроме того, работник имеет право на дополнительный оплачиваемый выходной, если он в этот день сдает кровь в качестве донора – для этого заранее подается заявление на имя работодателя с предпочтительной датой отдыха. Важно, что если процедура проводится в выходной или праздник, то сотруднику также полагается выходной, подчеркнул Чернышов.

Также дополнительные оплачиваемые выходные полагаются родителям детей с инвалидностью – они могут взять четыре дня отдыха в месяц. Однако важно, что чаще всего выходные не предоставляются автоматически – для этого требуется подать заявление и согласовать дату, заключил парламентарий.

Исследователи до этого выяснили, что более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю. 14% опрошенных вовсе сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. По словам большинства респондентов, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег (36,5%), однако четверть из них (25,7%) не выбирает его самостоятельно — высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованиями компании.

В Госдуме ранее заявили, что переработки в два раза – добровольное дело россиян.

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