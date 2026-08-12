Убийцу россиянки в Египте приговорили к смертной казни

Египетский суд приговорил к смертной казни Мухаммеда Бадави за убийство россиянки Светланы Медведевой в Хургаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что суд не нашел оснований для смягчения наказания и счел его соразмерным преступлению, так как подсудимый действовал с умыслом и особой жестокостью.

«Суд, <...>, не счел возможным проявить снисхождение и милосердие, приняв единогласное решение, что справедливым наказанием будет смертная казнь», — говорится в материалах дела.

В ходе прений защита Бадави просила суд о «проявить максимально возможное снисхождение», указывая на отсутствие мотива для убийства. Однако суд отверг все доводы адвоката, указав на то, что характер и тяжесть многочисленных ран, нанесенных жертве, а также поведение преступника до и после нападения свидетельствуют о злом умысле.

Согласно законодательству Египта, перед вынесением приговора суд направил материалы дела верховному муфтию. Тот, в свою очередь, поддержал вынесение смертного приговора как «справедливого наказания за совершенное убийство».

В октябре прошлого года Бадави проник в незапертую квартиру, где находилась гражданка России. Мужчина собирался совершить ограбление, но женщина оказала сопротивление. Тогда Бадави зарезал россиянку и забрал ее деньги и мобильный телефон. Тело женщины нашли охранники здания.

Ранее в Таиланде неизвестные убили российского туриста.