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Общество

Убийцу россиянки в Египте приговорили к смертной казни

Суд счел смертную казнь справедливым наказанием для убийцы россиянки в Хургаде
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Египетский суд приговорил к смертной казни Мухаммеда Бадави за убийство россиянки Светланы Медведевой в Хургаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что суд не нашел оснований для смягчения наказания и счел его соразмерным преступлению, так как подсудимый действовал с умыслом и особой жестокостью.

«Суд, <...>, не счел возможным проявить снисхождение и милосердие, приняв единогласное решение, что справедливым наказанием будет смертная казнь», — говорится в материалах дела.

В ходе прений защита Бадави просила суд о «проявить максимально возможное снисхождение», указывая на отсутствие мотива для убийства. Однако суд отверг все доводы адвоката, указав на то, что характер и тяжесть многочисленных ран, нанесенных жертве, а также поведение преступника до и после нападения свидетельствуют о злом умысле.

Согласно законодательству Египта, перед вынесением приговора суд направил материалы дела верховному муфтию. Тот, в свою очередь, поддержал вынесение смертного приговора как «справедливого наказания за совершенное убийство».

В октябре прошлого года Бадави проник в незапертую квартиру, где находилась гражданка России. Мужчина собирался совершить ограбление, но женщина оказала сопротивление. Тогда Бадави зарезал россиянку и забрал ее деньги и мобильный телефон. Тело женщины нашли охранники здания.

Ранее в Таиланде неизвестные убили российского туриста.

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