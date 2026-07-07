В Египте вынесен приговор мужчине, ограбившему и зарезавшему россиянку в Хургаде

Суд в Египте приговорил к смертной казни убийцу россиянки в Хургаде

Суд в Египте приговорил Мухаммеда Бадави к смертной казни за ограбление и убийство россиянки в Хургаде прошлой осенью, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что 31-летнего мужчину приговорили к смерти через повешение. Муфтий (высшее духовное лицо в исламе) одобрил приговор, что обязательно для таких судебных решений.

В октябре прошлого года Бадави проник в незапертую квартиру, где находилась гражданка России. Мужчина собирался совершить ограбление, но женщина оказала сопротивление. Тогда Бадави зарезал россиянку и забрал ее деньги и мобильный телефон. Тело женщины нашли охранники здания.

В мае этого года в столице Армении гражданку России обнаружили мертвой. Охранник делал обход территории Института ботаники на улице Ачаряна в Ереване и увидел висящее тело женщины. После этого мужчина сразу позвонил в правоохранительные органы.

Ранее мать задержанного за убийства россиянок на Гоа заявила, что сын «мухи не обидит».