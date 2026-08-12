Травматолог предупредил об опасности порезов о ракушки и камни на пляже

Даже небольшие порезы о ракушки, а также ссадины из-за падений на пляжные камни и ушибы, полученные в воде, могут вызвать воспаление и другие осложнения, если вовремя не обратить на них внимание. Об этом в беседе с Life.ru предупредил врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

По словам специалиста, порезы о ракушки, камни и другие острые предметы в воде требуют особого внимания. На поверхности этих предметов могут находиться бактерии, грязь и органические загрязнения. Также подобные раны зачастую имеют неровные края, оказываются глубже, чем выглядят, и заживают дольше.

«Сам факт того, что порез произошел в море или на пляже, не означает обязательного развития инфекции. Но любая рана — это нарушение защитного барьера кожи, через который микроорганизмы могут попасть внутрь», — предупредил врач.

Он объяснил, что при порезе необходимо сразу выйти из воды, вымыть руки и осмотреть рану. Если идет кровь, повреждение нужно прижать с помощью чистой салфетки или бинта. Затем рану следует промыть чистой проточной водой, удалить видимые загрязнения, обработать подходящим антисептиком и закрыть чистой сухой повязкой или пластырем.

При этом травматолог призвал не использовать для обработки раны песок, морскую воду, слюну или растения. Такие способы не ускоряют заживление и могут повысить риск воспаления. Глубокие повреждения также нельзя заливать агрессивными растворами, способными раздражать ткани.

Медицинская помощь необходима при глубокой ране, расхождении ее краев, длительном кровотечении или наличии внутри инородных частиц, например фрагментов ракушки или камня. Обратиться к врачу также стоит при усилении боли, появлении покраснения, отека, жара в области повреждения, гнойных выделений или повышении температуры.

Врач общей практики Юсуповской больницы Андрей Костечко до этого рассказал «Газете.Ru», что летом в аптечку обязательно нужно положить препараты для регидратации на случай отравлений, средства от укусов насекомых и антисептики для своевременной обработки ссадин. Также, по его словам, перед путешествием важно убедиться в наличии средств от укачивания.

Ранее травматолог предупредил об опасности долгих прогулок в шлепанцах.