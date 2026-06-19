Травматолог предупредил об опасности долгих прогулок в шлепанцах

Ходьба в шлепанцах или вьетнамках на протяжении долгого времени увеличивает риск возникновения серьезных проблем со здоровьем стоп. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» предупредил доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Специалист объяснил, что шлепанцы и вьетнамки не обладают амортизирующими свойствами, из-за чего при ходьбе стопа получает сильные удары и серьезную нагрузку.

«Плюс это абсолютно плоская подошва, что может спровоцировать ухудшение плоскостопия, воспаление подошвенной фасции и обострение пяточной шпоры. Кроме того, если вы в такой обуви, например, у бассейна, то можете поскользнуться, потому что она, как правило, скользкая», — подчеркнул врач.

Травматолог посоветовал отдать предпочтение более удобной летней обуви, такой как кроксы. Они обеспечивают комфорт при прогулках, а также снижают риск травм.

Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская до этого говорила, что

стопа выполняет опорную, балансировочную, амортизационную и толчковую функции. Неправильно подобранная обувь мешает ей справляться с задачами и способна спровоцировать ортопедические заболевания. Поэтому, по словам эксперта, при выборе летней обуви следует учитывать не только ее внешний вид, но и конструкцию.

Ранее стилист назвала трендовую обувь на лето 2026 года.