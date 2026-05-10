Врач назвал обязательные лекарства в летней аптечке

Терапевт Костечко: в летней аптечке обязательно должны быть регидрантаты
В летнее время аптечку обязательно нужно пополнить препаратами для регидратации на случай отравлений. Также необходимы средства от укусов насекомых, лекарства для облегчения укачивания и антисептики для своевременной обработки ссадин. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Костечко, врач общей практики Юсуповской больницы.

По словам эксперта, летом повышается риск физических травм из-за повышения уровня активности вне дома, поэтому в аптечке стоит хранить «Хлоргексидин», «Мирамистин», бинты и пластыри для обработки свежих ран и ссадин.

Также существует вероятность укусов насекомых – в этом случае успокоить кожу помогут «Азудол», спрей-бальзам «Москитол», спрей «Белодерм Экспресс» и другие.

Врач отмечает, что лето – это благоприятный сезон для распространения различных кишечных инфекций вирусного происхождения – энтеровирусов, ротавирусов.

«В жаркую погоду продукты, особенно оставленные на солнце, быстрее портятся, из-за чего чаще случаются отравления. Для таких случаев держим в аптечке препараты для регидратации («Регидрон»), спазмолитики («Тримедат», «Но-шпа»), энтеросорбенты («Смекта», «Полисорб» или «Энтеросгель»). При рвоте и диарее быстрее всего наступает обезвоживание, особенно у детей», – напомнил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Перед поездкой специалист советует проверить наличие в аптечке средств от укачивания.

«Жара и духота усиливают симптомы, поэтому средства на такой случай тоже пригодятся. Существуют такие препараты, как, например, «Драмина». Могут помочь и мятные конфетки», – отметил Костечко.

