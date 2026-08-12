МЖД: электрички в направлении Москвы задержаны из-за людей на крыше состава

Электрички в сторону Москвы задержались из-за посторонних на крыше состава. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Из сообщения следует, что инцидент произошел в 8:36 по московскому времени.

«Совершил вынужденную остановку электропоезд №6512, следующий по маршруту Аэропорт Домодедово – Москва», — сказано в публикации.

Бригада состава предприняла плавное торможение. Специалисты делают все необходимое для скорейшего введения поездов в график, отметили в пресс-службе.

МЖД напоминает, что нахождение на внешних частях электропоезда может привести к травмам, незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта влечет административную и уголовную ответственность.

Утром 12 августа пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги сообщила о задержке поезда Владивосток — Москва. Опоздание состава вызвано задержкой по техническим причинам.

Отмечается, что пассажиры задержанного поезда обеспечены питанием и питьевой водой.

Ранее в Румынии ограничили скорость поездов из-за аномальной жары.