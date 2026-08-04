В Румынии ограничили скорость поездов из-за аномальной жары

В Румынии скорость поездов ограничили из-за нагрева рельсов до 53 °C

Компания CFR ввела временные ограничения скорости движения поездов на некоторых участках в регионе Констанца в Румынии из-за аномальной жары. Об этом сообщает агентство Mediafax.

«Во вторник температура железнодорожных путей на региональной линии CFR в Констанце достигла 53 °C, и компания CFR ввела временные ограничения скорости на нескольких участках для обеспечения безопасного движения поездов», — сказано в сообщении.

Так, ограничения затронули участки Фетешти — Цэндэрей, Кэлэраши Юг — Чульница, Слобозия-Веке — Броштени, Мангалия — Констанца.

4 августа в Словении на территории 16 муниципалитетов северо-востока страны, в том числе в городе Марибор, запретили использовать питьевую воду для необязательных целей.

По данным компании «Мариборский водопровод», из-за длительного засушливого периода и повышенного потребления воды введен запрет на полив садов, газонов и других открытых территорий, мойку транспортных средств, общественных и частных зон, наполнение бассейнов и других водных сооружений.

Ранее в Японии около девяти тысяч человек за неделю попали в больницы из-за жары.