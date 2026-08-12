Поезд №1 Владивосток — Москва опаздывает более чем на 5,5 часа

РЖД: поезд из Владивостока в Москву следует с опозданием на 5 часов 48 минут

Пассажирский поезд Владивосток — Москва опаздывает на 5 часов 48 минут. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги.

Опоздание состава вызвано задержкой по техническим причинам.

Отмечается, что пассажиры задержанного поезда обеспечены питанием и питьевой водой. В настоящее время железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода поезда в график.

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