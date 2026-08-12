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Общество

Поезд №1 Владивосток — Москва опаздывает более чем на 5,5 часа

РЖД: поезд из Владивостока в Москву следует с опозданием на 5 часов 48 минут
Транспортная полиция Сибири

Пассажирский поезд Владивосток — Москва опаздывает на 5 часов 48 минут. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги.

Опоздание состава вызвано задержкой по техническим причинам.

Отмечается, что пассажиры задержанного поезда обеспечены питанием и питьевой водой. В настоящее время железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода поезда в график.

2 августа сообщалось, что три электрички следуют с опозданием в связи с повреждением контактной сети на железнодорожном перегоне Нефтяная — Князевка в Саратовской области.

30 июля стало известно, что в Воронежской области автомобиль выехал на железнодорожные пути и столкнулся с локомотивом.

12 июля сообщалось, что восемь пригородных поездов задержались на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги из-за последствий непогоды, вызванных циклоном «Бернадетт».

Ранее в Румынии ограничили скорость поездов из-за аномальной жары.

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