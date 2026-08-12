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Общество

Диетолог рассказала, какие продукты помогут справиться с тревожностью

Диетолог Залетова: гречка и рыба помогут справиться с тревожностью
Shutterstock/FOTODOM

Миндаль и гречка, которые богаты магнием, помогут бороться с тревожностью. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

По ее словам, полезно также получать полифенолы, содержащиеся в ягодах и темном шоколаде, а также омега-3 жирные кислоты из жирной рыбы. Она пояснила, что они являются мощными антиоксидантами, которые помогают снижать окислительный стресс и нейровоспаление. Важно также регулярно есть овощи и цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой. Последняя является пищей для полезных бактерий в кишечнике, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты и могут влиять на выработку нейромедиаторов, обладающих успокаивающим эффектом.

«Что касается витаминов группы В, то, например, В12 содержится исключительно в продуктах животного происхождения: в молочных, а также в печени, мясе, рыбе и яйцах. В9 – в зеленых листовых овощах, бобовых, цитрусовых и опять же в печени. В6 можно получить из бананов, орехов, картофеля, зеленых бобов, птицы», — добавила Залетова.

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова до этого рассказала «Газете.Ru», что белки необходимы для выработки нейротрансмиттеров, которые влияют на настроение и реакции на стресс. Их источники: рыба, птица, нежирное мясо, яйца, бобовые, соя, орехи, семена, маложирные молочные продукты, цельнозерновые продукты.

Ранее нутрициолог назвала продукты, которые не только насыщают, но и успокаивают.

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