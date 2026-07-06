Нутрициолог назвала продукты, которые не только насыщают, но и успокаивают

Стресс хочется «заедать», потому что во время острых ситуаций вырабатывается адреналин, а при постоянном стрессе — кортизол. Оба гормона влияют на пищевое поведение: возрастает тяга к калорийной, жирной и сладкой пище. Об этом «Газете.Ru» рассказала Карина Газетдинова, нутрициолог, су-шеф Grow Food.

«Такая еда быстро стимулирует выработку дофамина и серотонина — нейромедиаторов удовольствия. Именно поэтому после тяжелого рабочего дня человек тянется не к овощному салату, а к пицце, шоколаду или картофелю фри», — объяснила она.

Эмоциональное переедание дает лишь кратковременный эффект. Уже через несколько часов уровень энергии снова падает, а чувство вины и усталости только усиливается.

«Регулярное «заедание» стресса может приводить к хронической усталости и скачкам энергии, нарушению сна, повышению тревожности, набору веса, инсулинорезистентности, проблемам с пищеварением, формированию зависимости от сладкого и ультраобработанных продуктов», — предупредила эксперт.

Может ли еда действительно снижать стресс? Помочь нервной системе работать стабильнее может лишь полноценный рацион.

«Для качественной работы со стрессом необходимо на регулярной основе получать достаточное количество нутриентов. В регуляции стресса и его снижении участвуют жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия и форель), продукты с магнием (шпинат, гречка, тыквенные семечки, миндаль и авокадо), ферментированные продукты, сложные углеводы, темный шоколад и теплые напитки (особенно травяной чай). Важно понимать: антистресс-питание не заменяет сон, отдых и психологическую поддержку», — отметила нутрициолог.

Она привела пример антистресс-меню на день: овсяная каша с бананом, орехами и семенами чиа, зеленый чай на завтрак; перекус — греческий йогурт с ягодами или горсть миндаля с темным шоколадом; обед — запеченный лосось с киноа и овощами либо гречка с индейкой и салатом; полдник — хумус с овощами или цельнозерновой тост с авокадо; ужин — теплый суп-пюре из овощей или рис с тофу и тушеными овощами.

«Главная ошибка — пытаться резко перейти на «идеально правильное питание». В условиях высокой нагрузки и нехватки времени такой подход быстро вызывает усталость и срывы. Эффективнее работают небольшие, но ежедневные привычки: не пропускать приемы пищи, держать под рукой полезные перекусы (орехи, йогурт, банан), добавлять белок и клетчатку в каждый прием, заранее планировать еду хотя бы на 1–2 дня вперед, уменьшать количество ультраобработанных продуктов, соблюдать питьевой режим, не есть автоматически «на бегу» или перед экраном», — объяснила специалист.

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