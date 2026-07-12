Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

В Ленобласти из-за непогоды задерживаются электрички на Финляндском направлении

В Ленобласти восемь электричек задерживаются из-за последствий непогоды
Kalabi Yau/Shutterstock/FOTODOM

Восемь пригородных поездов задержались на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги из-за последствий непогоды, вызванных циклоном «Бернадетт». Об этом сообщила пресс-служба ОЖД в Telegram.

«В пути следования задерживаются 8 пригородных поездов Финляндского направления Октябрьской железной дороги», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 12 июля на станции «Кирпичный завод» прошел ливень, в связи с чем пришлось задержать движение нескольких пригородных поездов. Уточняется, что максимальное время задержки составляет не более 30 минут.

В управлении Октябрьской железной дороги заверили, что сотрудники принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения электропоездов.

Накануне на Ленинградскую области обрушился грозовой фронт. В Санкт-Петербурге возникли проблемы со светом, ливень затопил улицы, шквалистый ветер повалил деревья на автомобили.

В Росгидромете рассказали, что циклон, обрушившийся на регион, состоял из двух вихрей, которые слились в единый суперциклон, вызвавший серьезные последствия для инфраструктуры.

Ранее ураган в Москве повалил полсотни деревьев, часть из них упали на машины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 12 июля. Новый стандарт для «скорых», удары США по Ирану и самое многозначное русское слово
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!