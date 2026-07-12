В Ленобласти из-за непогоды задерживаются электрички на Финляндском направлении

В Ленобласти восемь электричек задерживаются из-за последствий непогоды

Восемь пригородных поездов задержались на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги из-за последствий непогоды, вызванных циклоном «Бернадетт». Об этом сообщила пресс-служба ОЖД в Telegram.

«В пути следования задерживаются 8 пригородных поездов Финляндского направления Октябрьской железной дороги», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 12 июля на станции «Кирпичный завод» прошел ливень, в связи с чем пришлось задержать движение нескольких пригородных поездов. Уточняется, что максимальное время задержки составляет не более 30 минут.

В управлении Октябрьской железной дороги заверили, что сотрудники принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения электропоездов.

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