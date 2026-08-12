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Общество

В Новороссийске остановили движение общественного транспорта в сторону одного из районов

Общественный транспорт временно не ходит в Восточный район Новороссийска
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Движение общественного транспорта в сторону Восточного внутригородского района Новороссийска временно не осуществляется. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Движение общественного транспорта в сторону Восточного внутригородского района временно не осуществляется из-за наличия обломков БПЛА на улично-дорожной сети», — говорится в публикации.

До этого беспилотные летательные и морские аппараты украинских войск атаковали Новороссийск. По словам Кравченко, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Он призвал жителей отойти от окон и принять меры безопасности.

Позже глава города добавил, что движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Кроме того, Кравченко сообщил, что общественный транспорт в Новороссийске временно прекратил работу. Спустя примерно два часа это ограничение отменили.

Ранее Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь.

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