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Армия

В Новороссийске отражают атаку БПЛА

Кравченко: в Новороссийске идет отражение атаки беспилотников
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Отражение атаки дронов происходит в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, все службы приведены в состояние максимальной готовности. Кравченко призвал жителей отойти от окон и принять меры безопасности.

Позже глава города добавил, что движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

11 августа ВСУ атаковали храм в Запорожской области. Инцидент произошел в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в городе Каменка-Днепровская. По словам настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили, беспилотник врезался в церковные ворота, но не сдетонировал.

До этого украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в непосредственной близости от российско-белорусской границы. Инцидент привел к временной приостановке работы одного из ключевых пунктов пропуска на этом направлении.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск.

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