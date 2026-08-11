Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь

Отражена атака украинских войск на Севастополь, сбит 21 БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Сбит 21 БПЛА», — говорится в публикации.

По данным Спасательной службы Севастополя, в Севастопольской зоне ЮБК, на Ильяс-Кая из-за упавших обломков сбитых беспилотников загорелся лес в труднодоступном месте на склоне. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте происшествия работают силы МЧС, Спасательной службы, Лесхоза и Черноморского флота РФ.

Кроме того, в районе ближнего пляжа в Балаклаве зафиксировано возгорание растительности.

Развожаев уточнил, что в одном из садоводческих товариществ в Гагаринском районе из-за упавших обломков БПЛА загорелась крыша жилого дома. По словам губернатора, пожар оперативно устранили. В результате инцидента пострадавших нет.

Небольшие точечные повреждения в виде разбитых окон получили три многоквартирных дома в Балаклавском районе и на Северной стороне.

11 августа директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что интенсивность атак БПЛА в районе территории Запорожской атомной электростанции остается высокой. Говорить о снижении интенсивности в последние недели оснований нет, угрозы для станции и ее персонала сохраняются, добавила она.

До этого мэр города — спутника ЗАЭС Максим Пухов заявил, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в промышленной зоне Энергодара. По его словам, в результате удара пострадали три человека. Раненых доставили в медсанчасть для оказания необходимой помощи.

Ранее Мирошник назвал крупнейших поставщиков деталей для дронов ВСУ.