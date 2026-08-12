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Общество

Климатолог предупредила об увеличении количества затяжных засух и молний в мире

Профессор Дэниэлс: человечеству придется адаптироваться к росту количества засух
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Человечеству придется приспосабливаться к более продолжительным засухам и увеличению количества ударов молний вследствие изменения климата. Об этом сообщила РИА Новости профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

«До тех пор, пока это (цель борьбы с изменением климата. — прим. ред.) не будет достигнуто, нам необходимо адаптироваться к более экстремальной засухе и ударам молний», — подчеркнула она.

31 июля газета Financial Times написала, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров из-за аномальной жары.

Профессор имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн предупредил, что истощение национальных сил, особенно авиации, лишит европейские страны возможности оказывать друг другу помощь — это «значительно снизит способность Европы тушить крупнейшие лесные пожары».

До этого директор отдела оперативных прогнозов Национальной метеослужбы США Джон Готтшалк сообщил, что в стране все чаще наблюдается экстремальная жара, что соответствует прогнозам о последствиях глобального потепления.

Ранее в Европе предсказали осеннее подорожание продуктов из-за экстремальной жары.

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