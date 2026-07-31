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Общество

Европе грозит масштабная волна лесных пожаров из-за аномальной жары

FT: вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров
Wildlife Photographer of the Year

Евросоюз предупредил, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Профессор имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн предупредил, что истощение национальных сил, особенно авиации, лишит европейские страны возможности оказывать друг другу помощь — это «значительно снизит способность Европы тушить крупнейшие лесные пожары».

Отмечается, что Греция, Италия и часть Центральной Европы окажутся наиболее уязвимыми перед лесными пожарами.

По данным европейской службы климатического мониторинга Copernicus, стремительно увеличившаяся с начала июля площадь территорий, выгоревших из-за природных пожаров в Европе, приближается к отметке в 500 тыс. гектаров. Пожары привели к рекордным выбросам углекислого газа, зафиксировано девять мегатонн за неделю с 22 по 29 июля, говорится в публикации.

В этом году страны Европы столкнулись с аномальной жарой. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в центральной части Испании лесной пожар разрушил около 100 домов.

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