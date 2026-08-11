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Бизнес

В Европе предсказали осеннее подорожание продуктов из-за экстремальной жары

Aftonbladet: скандинавские эксперты предсказали рост цен на продукты в ЕС
DedMityay/Shutterstock/FOTODOM

Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти уже этой осенью из-за аномальной жары, уничтожившей значительную часть урожая зерновых, овощей и фруктов. Об этом сообщило шведское издание Aftonbladet со ссылкой на оценку доцента Шведского сельскохозяйственного университета Шона Фергюсона.

По его словам, весенняя и летняя жара во Франции нанесла серьезный ущерб производству пшеницы и кукурузы. Дефицит зерна, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса, а слабый урожай фруктов и овощей усугубит ситуацию.

Главный экономист Союза производителей пищевой продукции Швеции Карл Эккердаль подчеркнул, что изменение климата стало новой реальностью, и для производства продуктов питания в этом нет ничего хорошего. По его словам, речь не идет о временном явлении: потребителям придется привыкнуть к тому, что из-за климатических изменений еда будет неизбежно дорожать. Эккердаль оценивает вклад климатического фактора в рост цен на продукты примерно в 3% в год.

Дополнительное давление на цены оказывают и продолжающиеся вооруженные конфликты, добавили шведские эксперты. В частности, они указали на проблемы с экспортом украинского зерна и российских удобрений, а также на блокировку судоходства в Ормузском проливе.

К схожему выводу пришли аналитики нидерландского банка Triodos, предсказавшие обнуление спрогнозированного экономического роста Европы на фоне последствий экстремальной жары.

Ранее стала известна причина роста цен на продукты в мире.

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