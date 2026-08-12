Трамп запретил финансирование операций по смене пола детей за счет государства

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на финансирование операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних в рамках федеральной программы Medicaid. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

Ограничения касаются финансирования таких видов медицинской помощи в рамках Medicaid — федерально-штатной программы медицинского страхования для малоимущих граждан, администрируемой совместно федеральными и региональными органами. Американский лидер заявил, что государство не должно оплачивать медицинские процедуры для детей, которые, по его оценке, могут иметь необратимые последствия.

Трамп также указал, что за последние полтора года десятки американских больниц отказались от так называемой гендерно-аффирмативной помощи трансгендерной несовершеннолетним (ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение). Президент связал эту тему с предстоящими промежуточными выборами в США и призвал избирателей поддержать кандидатов от Республиканской партии.

В январе прошлого года президент США Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи заявил, что официальной политикой американского правительства является то, что существует только два гендера. Тогда гости мероприятия отреагировали на слова главы Белого дома аплодисментами.

Ранее Трамп напомнил, сколько гендеров существует.