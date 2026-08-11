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Общество

В стране Европы группу украинцев заподозрили в связях с криминалом

В Черногории группу украинцев с техникой заподозрили в связях с криминалом
Risto Bozovic/AP

В одном из жилых домов Подгорицы сотрудники полиции Черногории обнаружили группу из 50 граждан Украины, Молдавии и Словакии, которых теперь подозревают в связях с криминалом. В здании также было найдено значительное количество денег и цифрового оборудования, их происхождение пока неизвестно, сообщили в черногорском МВД.

Там заявили, что в настоящее время правоохранительные органы Черногории проводят расследование.

Как уточнили в ведомстве, в доме были изъяты «несколько сотен цифровых устройств» и другие элементы «сложного оборудования», для вывоза которых пришлось использовать грузовой транспорт. Сейчас полиция проверяет подозреваемых, их оборудование, а также происхождение денежных средств на предмет возможной связи с незаконной деятельностью.

Агентство национальной безопасности Черногории подключилось к этому делу. Была создана оперативная группа из специалистов по кибербезопасности и финансовым преступлениям.

До этого издание Mysl Polska со ссылкой на данные полиции Польши о масштабном рейде по задержанию преступников-иностранцев сообщило, что республика превращается в «рай для украинской мафии».

Ранее украинцы возглавили рейтинг преступников-мигрантов в США из постсоветских стран.

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