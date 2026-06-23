В Польше заявили о превращении страны в «рай для украинской мафии»

Польша превращается в «рай для украинской мафии», пишет местное издание Mysl Polska со ссылкой на данные полиции о масштабном рейде по задержанию преступников-иностранцев.

В ходе операции было задержано 2 тысячи человек, из которых 169 — иностранцы, преимущественно граждане Украины. Среди них — фигуранты дел о наркоторговле, преступлениях на сексуальной почве и участии в организованных преступных группах.

«Среди задержанных был украинец, причастный к торговле людьми. Он перевозил женщин из Болгарии в Польшу и принуждал их к проституции», — говорится в статье.

Mysl Polska пишет, что украинские преступные группы пользуются покровительством чиновников у себя на родине и за счет этого расширяют свое влияние на соседние страны. По данным издания, ежегодно число выявляемых преступлений украинцев в Польше вырастает почти на 1 тысячу.

«Поток украинской мафии является не катастрофой, вызванной форс-мажором, а контролируемым процессом, направляемым высокопоставленными чиновниками и военными элитами», — резюмирует издание.

Газета приводит данные Frontex о том, что в нелегальном обороте в Европе находится до 35 млн единиц огнестрельного оружия, часть которого попала туда с Украины.

Ранее в Польше заявили о секретном расследовании шпионской деятельности Украины.