Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Польше заявили о превращении страны в «рай для украинской мафии»

Mysl Polska: чиновники и военные помогли украинской мафии обосноваться в Польше
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Польша превращается в «рай для украинской мафии», пишет местное издание Mysl Polska со ссылкой на данные полиции о масштабном рейде по задержанию преступников-иностранцев.

В ходе операции было задержано 2 тысячи человек, из которых 169 — иностранцы, преимущественно граждане Украины. Среди них — фигуранты дел о наркоторговле, преступлениях на сексуальной почве и участии в организованных преступных группах.

«Среди задержанных был украинец, причастный к торговле людьми. Он перевозил женщин из Болгарии в Польшу и принуждал их к проституции», — говорится в статье.

Mysl Polska пишет, что украинские преступные группы пользуются покровительством чиновников у себя на родине и за счет этого расширяют свое влияние на соседние страны. По данным издания, ежегодно число выявляемых преступлений украинцев в Польше вырастает почти на 1 тысячу.

«Поток украинской мафии является не катастрофой, вызванной форс-мажором, а контролируемым процессом, направляемым высокопоставленными чиновниками и военными элитами», — резюмирует издание.

Газета приводит данные Frontex о том, что в нелегальном обороте в Европе находится до 35 млн единиц огнестрельного оружия, часть которого попала туда с Украины.

Ранее в Польше заявили о секретном расследовании шпионской деятельности Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!