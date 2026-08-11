В МЧС рассказали об эвакуации из загоревшегося дворца культуры

МЧС: 50 человек эвакуировали из горящего здания в Выборгском районе Петербурга

Порядка 50 человек были эвакуированы из горящего пятиэтажного здания в Выборгском районе в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Из здания эвакуированы 50 человек», — указывается в публикации.

Площадь пожара на кровле здания увеличилась до 400 квадратных метров.

11 августа в Петербурге в здании дворца культуры «Выборгский» произошел пожар. По информации МЧС, в 5-6 этажном здании на улице Комиссара Смирнова загорелась кровля. К ликвидации пожара привлекли 127 человек и 31 единицу техники, в том числе 56 сотрудников МЧС РФ и 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. В 17:35 (мск) ранг пожара повысили до номера три в связи с угрозой распространения огня.

В пресс-службе прокуратуры города уточнили агентству, что точные причины возгорания будут установлены после ликвидации горения.

На прошлой неделе произошел пожар в двухэтажном здании в Калининском районе Петербурга, недалеко от Финляндского вокзала.

Ранее в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошел пожар.