Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Петербурге недалеко от Финляндского вокзала произошел пожар

В Санкт-Петербурге загорелось здание на улице Михайлова
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

В Калининском районе Санкт-Петербурга недалеко от Финляндского вокзала произошел пожар в двухэтажном здании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, возгорание произошло в здании на улице Михайлова, 11. Огонь охватил 350 квадратных метров.

«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют 28 человек и шесть единиц спецтехники, уточнили в МЧС.

До этого в Санкт-Петербурге произошел пожар на кровле здания на Лиговском проспекте. По данным МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.

9 июля возгорание произошло в театре им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. В момент эвакуации артисты и работники театра не наблюдали открытого пламени. Для тушения были привлечены семь единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

Ранее в Петербурге загорелся крупный ангар.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!