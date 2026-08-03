В Петербурге недалеко от Финляндского вокзала произошел пожар

В Калининском районе Санкт-Петербурга недалеко от Финляндского вокзала произошел пожар в двухэтажном здании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, возгорание произошло в здании на улице Михайлова, 11. Огонь охватил 350 квадратных метров.

«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют 28 человек и шесть единиц спецтехники, уточнили в МЧС.

До этого в Санкт-Петербурге произошел пожар на кровле здания на Лиговском проспекте. По данным МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.

9 июля возгорание произошло в театре им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. В момент эвакуации артисты и работники театра не наблюдали открытого пламени. Для тушения были привлечены семь единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

Ранее в Петербурге загорелся крупный ангар.