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Общество

В Петербурге загорелся дворец культуры на площади 400 «квадратов»

МЧС: пожар на крыше ДК «Выборгский» в Петербурге охватил 400 квадратных метров
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

В здании дворца культуры «Выборгский» в Петербурге произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, в 5-6 этажном здании на улице Комиссара Смирнова загорелась кровля на площади 400 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 127 человек и 31 единица техники, в том числе 56 сотрудников МЧС России и 17 единиц техники.

Из ДК эвакуировали 50 человек. Сведения о пострадавших не поступали. В 17:35 мск ранг пожара был повышен до номера три из-за угрозы распространения огня.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга уточнили РИА Новости, что точные причины возгорания будут установлены после ликвидации горения.

3 августа в Калининском районе Петербурга, недалеко от Финляндского вокзала, произошел пожар в двухэтажном здании. По данным МЧС, огонь охватил 350 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в театре имени Комиссаржевской в Петербурге произошел пожар.

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