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Общество

Девочка из Москвы умерла, упав в бассейн в Абхазии

В Абхазии девочка из Москвы умерла после падения в бассейн
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В Абхазии двухлетняя девочка упала в бассейн, ее не спасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Семья из Москвы с женщиной и двумя детьми отдыхала на курорте около бассейна. В какой-то момент россиянка стала переодевать второго ребенка, в этот момент она не следила за девочкой. Малолетняя тем временем пошла к водоему и упала в него. Никто не заметил этого, но вскоре ее тело обнаружили.

«Ребенка доставили в Гулрыпшский госпиталь, сердце завели, но кислород так и не начал поступать в мозг», – сообщается в публикации.

До этого в Каспийском море организовали поиски 16-летнего молодого человека. Во время прогулки на гидроцикле он ушел под воду и не показался снова. К мероприятиям привлекли не только спасателей, но и специальную технику.

Еще один подобный случай произошел в Норильске. Молодой человек решил переплыть озеро Тундра, но в процессе он не справился с нагрузкой и ушел под воду.

Ранее троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе.

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