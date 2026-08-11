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Общество

Итальянские спецслужбы узнали о перевозке мигрантов с Сеуты на побережье Испании

Messaggero: от 6 до 8 тысяч нелегальных мигрантов могут оставаться в Сеуте
Jon Nazca/Reuters

От 6 до 8 тысяч нелегальных мигрантов, приплывших из Марокко, могут оставаться в испанском автономном городе Сеута. Об этом сообщила газета Il Messaggero со ссылкой на данные итальянских спецслужб.

Отмечается, что эти нелегалы ожидают репатриации или предоставления убежища. При этом власти Испании оценивают число мигрантов лишь в 2 тысячи человек и заверяют, что они не могут покинуть Сеуту.

Итальянские спецслужбы сообщают об увеличившемся потоке небольших лодок, направляющихся к южному побережью Испании. Этот трафик управляется перевозчиками мигрантов и наркоторговцев, которые перепрофилировали свои суда, ранее использовавшиеся для торговли наркотиками, говорится в статье.

Нелегалов собирают через социальные сети. Цена за час перевозки достигает €7 тыс. за каждого мигранта, рассказал газете источник в сфере безопасности.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее сообщалось, что в испанскую Сеуту проникли 80 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко.

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