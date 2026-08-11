Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Кремле заговорили об усложнении ЕГЭ

Фурсенко: ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества стобалльников
Евгений Биятов/РИА Новости

В России необходимо усложнить единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за появления большого количества стобалльников. С таким предложением выступил помощник президента РФ, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Возникает большое количество стобалльников, это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко.

Он призвал не боятся того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главная задача — это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням.

«Когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно», — заявил помощник президента РФ.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов связал рост числа стобалльников ЕГЭ с качеством образования в стране. Также глава Минпросвещения отметил рост средних баллов почти по всем предметам и доли получивших высокие баллы выпускников от общего числа экзаменуемых. Кравцов подчеркнул, что система ЕГЭ позволила уравнять шансы абитуриентов из разных регионов на поступление в вузы.

Ранее были названы регионы-лидеры по числу стобалльников ЕГЭ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как создать ТСЖ в многоквартирном доме? Инструкция для активных жильцов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!