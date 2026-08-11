В Кремле заговорили об усложнении ЕГЭ

В России необходимо усложнить единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за появления большого количества стобалльников. С таким предложением выступил помощник президента РФ, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Возникает большое количество стобалльников, это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко.

Он призвал не боятся того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главная задача — это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням.

«Когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно», — заявил помощник президента РФ.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов связал рост числа стобалльников ЕГЭ с качеством образования в стране. Также глава Минпросвещения отметил рост средних баллов почти по всем предметам и доли получивших высокие баллы выпускников от общего числа экзаменуемых. Кравцов подчеркнул, что система ЕГЭ позволила уравнять шансы абитуриентов из разных регионов на поступление в вузы.

Ранее были названы регионы-лидеры по числу стобалльников ЕГЭ.