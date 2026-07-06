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Общество

Министр просвещения назвал причину роста числа стобалльников на ЕГЭ

Кравцов связал рост числа стобалльников на ЕГЭ с качеством образования
РИА Новости

Почти 10 тысяч российских школьников набрали на ЕГЭ по сто баллов, тем самым продемонстрировав рост качества образования в стране. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам министра, общее число результатов Единого госэкзамена, оцененных в 100 баллов, составило 9777. Кравцов назвал этот показатель беспрецедентным и отметил, что он подтверждает рост качества образования в России.

Также глава Минпросвещения отметил рост средних баллов почти по всем предметам и доли получивших высокие баллы выпускников от общего числа экзаменуемых.

Кравцов подчеркнул, что система ЕГЭ позволила уравняла шансы абитуриентов из разных регионов на поступление в вузы.

Экзаменационная кампания все еще продолжается: 8 и 9 июля выпускники, уже написавшие ЕГЭ, могут пересдать тест по одному из предметов, чтобы повысить баллы и свои шансы на поступление.

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.

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