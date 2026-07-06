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Названы регионы-лидеры по числу стобалльников ЕГЭ

ТАСС: Санкт-Петербург стал лидером по числу стобалльников ЕГЭ за основной период
Shutterstock

Санкт-Петербург установил рекордный результат по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. Это следует из подсчетов ТАСС по итогам основного периода сдачи экзамена.

По данным агентства, в Санкт-Петербурге 100 баллов набрали 914 выпускников. Для сравнения, в 2025 году в городе было 536 стобалльников.

На втором месте по числу получивших 100 баллов на ЕГЭ стала Московская область. Такой результат показали 836 школьников. Также в топ-5 регионов по числу выпускников, набравших максимальный балл, попали Татарстан (459), Краснодарский край (416) и Ростовская область (216).

До этого выпускница московской школы Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов за пять предметов ЕГЭ. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такого результата удалось добиться впервые за 25-летнюю историю экзамена.

Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Ранее сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Казани рассказала, как готовилась к экзаменам.

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