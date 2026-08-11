«Не только ржавый гвоздь»: врач развеял главный миф о столбняке

Бытует мнение, что столбняк можно подхватить лишь уколовшись о ржавый гвоздь или острый кусок металла. На самом деле инфекция обитает в самых неочевидных местах — даже в городской пыли и почве. Об этом в беседе с РИАМО предупредил травматолог-ортопед сети клиник «Персона» и «Прозрение» Левон Асланян.

«Речь идет не только о грунте в полях или лесах. Даже в покупной земле для пересадки комнатных растений теоретически могут находиться споры столбнячной палочки», — сказал специалист.

Чтобы создать ворота для инфекции, по его словам, достаточно неосторожно уколоться шипом кактуса или другого растения во время ухода за цветами. Кроме того, человек, которому недавно удалили зуб, может заразиться, съев с грядки грязный огурец — микроскопические частицы земли способны проникнуть в травмированную десну.

Врач призвал серьезно относиться даже к незначительным повреждениям кожи, будь то ссадина или царапина, и тщательно их обрабатывать.

Травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин до этого назвал главную ошибку при обработке ран от гвоздей и проволоки.

По его словам, зеленкой или йодом допустимо смазывать кожу вокруг места повреждения, но заливать агрессивные жидкости внутрь глубокой раны не следует. Они способны травмировать ткани и препятствовать правильному восстановлению.

Ранее врач скорой назвала пять ошибок самопомощи при получении травмы на природе.