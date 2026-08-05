Травматолог предупредил о главной ошибке при обработке ран от гвоздей и проволоки

Летом повышается риск получить бытовые травмы, такие как проколы гвоздями и порезы проволоками. При обработке подобных ран многие люди совершают распространенные ошибки, используя зеленку или йод. Об этом РИАМО рассказал врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

Специалист предупредил, что при рваных или колотых ранах в ткани могут попасть земля, пыль, частицы металла и бактерии. Из-за узкого входного отверстия такие раны сложно полностью очистить самостоятельно. В таком случае главной угрозой становится риск заражения столбняком, возбудитель которого обитает в почве, грязи и уличной пыли.

По словам травматолога, одной из самых распространенных ошибок является обработка таких глубоких ран с помощью зеленки или йода.

«Антисептическими средствами допустимо смазывать кожу вокруг места повреждения, но заливать агрессивные жидкости внутрь глубокой раны не следует. Они способны травмировать ткани и препятствовать правильному восстановлению», — объяснил он.

Врач отметил, что зеленка затрудняет осмотр, поскольку окрашенная кожа мешает специалисту объективно оценить состояние повреждения.

При этом, по его словам, необходимость экстренной профилактики столбняка определяется индивидуально. Медики учитывают сроки последней вакцинации, наличие полного курса прививок, глубину и степень загрязнения раны, а также присутствие инородных тел. Если человек давно не прививался или не помнит дату последней вакцинации, ему следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

При оказании первой помощи необходимо остановить кровотечение, прижав рану чистой тканью или салфеткой, затем промыть ее проточной водой, удалить загрязнения с поверхности кожи и наложить стерильную повязку. Если в ране остался металлический предмет или другой инородный объект, самостоятельно извлекать его нельзя. Кроме того, не рекомендуется использовать порошки, землю, листья и другие народные средства, а также не пытаться очищать глубокую рану грязными руками и не откладывать обращение к врачу даже при небольшом проколе.

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