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Наука

Врач скорой назвала пять ошибок самопомощи при получении травмы на природе

Врач скорой Гузь: при самопомощи на природе чаще всего люди допускают пять ошибок
Jurga Jot/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего при получении травм на природе люди допускают такие ошибки: накладывают жгут, когда не нужно, обрабатывают раны йодом и зеленкой, вправляют вывихи «на ощупь», прогревают ушибы и не делают прививку от столбняка. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

«Первая ошибка — наложение жгута «на всякий случай». Жгут — крайняя мера при артериальном кровотечении. Неправильное применение ведет к некрозу тканей. Вторая — обработка раны йодом или зеленкой «вглубь». Спиртовые растворы обжигают ткани, замедляя заживление. Ими обрабатывают только края раны. Третья — вправление вывихов «на ощупь». Это может повредить нервы, сосуды, усугубить травму. Четвертая — прогревание ушибов в первые сутки. Тепло усиливает отек и кровотечение. Правило первых 24 часов: покой и холод. И наконец, игнорирование прививки от столбняка. Любая рана от почвы, ржавчины, укуса — риск столбняка. Если прививки не было более 5 лет — нужна ревакцинация», — объяснила доктор.

В некоторых случаях, по словам Гузь, лучше сразу вызывать скорую помощь, а не пытаться справиться самостоятельно.

«Это те случаи, когда кровотечение не останавливается после 10–15 минут давящей повязки, рана глубокая (более 0,5 см), с рваными краями, загрязнена землей, ржавчиной или видны сухожилия, кость, жировая ткань. Также к врачу нужно обратиться, если есть признаки инфекции (пульсирующая боль, покраснение, распространяющееся от раны, гной, повышение температуры тела). Также врач обязателен при травмах головы с потерей сознания, тошнотой, нарушением зрения. Если вы не уверены в тяжести травмы – лучше перестраховаться. Телемедицина может помочь в первичной консультации», — заметила доктор.

Ранее врач объяснила, почему не стоит накладывать жгут после укуса змеи.

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