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Общество

«КПД удовольствия»: психолог раскрыл россиянам секрет эффективного отдыха

Психолог Жавнеров: секрет хорошего отдыха – не в количестве свободного времени
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Далеко не каждому уставшему человеку поможет восполнить ресурсы следование традиционному совету «просто отдохнуть». На самом деле важно, чтобы отдых был эффективным, и секрет в данном случае заключается не в количестве свободного времени, а в умении найти занятие, которое по-настоящему принесет удовольствие, объяснил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

По его словам, все люди должны отдыхать по-разному в зависимости от типа личности и ежедневной рутины. Например, человеку, который постоянно берет на себя массу задач, несет большую ответственность и следует списку дел, для отдыха хватит хотя бы одного дня, когда у него не будет планов и распорядка. Для тех же, кто постоянно опаздывает и срывает сроки, то подобные дни могут лишь усугубить такие привычки, пояснил на примере специалист.

«Если человек напрягается, когда поднимает штанги в тренажерном зале, то на массаже он расслабляется. Если он остается очень продуктивным, выполняя множество задач, то восстанавливается, когда ничего не делает или занимается хобби. Расслабление и восстановление всегда идут в противоположность тому, на что человек тратит энергию в обычной жизни», — подчеркнул психолог.

Жавнеров подчеркнул, что человек всегда чем-то занят – даже во время отдыха, поэтому от КПД его времяпрепровождения и уровня удовольствия зависит и затрата энергии. Важно делать то, что действительно нравится, посвящая именно этому свободное время. Чаще проблемой является не дефицит выходных дней, а обилие ненужных дел, которые «съедают» время.

«Если посмотреть на это с точки зрения того, от чего можно отказаться, чтобы выкроить время для себя, то всегда найдется то, от чего можно и нужно отказаться», — заключил психолог.

До этого семейный системный психолог Алена Леонова предупредила, что избыточный контроль над графиком поездки будет мешать полноценному восстановлению нервной системы в отпуске. По ее словам, такое поведение лишит отдых спонтанности и будет мешать перезагрузке. В связи с этим психолог посоветовала оставить место для неопределенности и свободного времени. В этом случае мозг сможет переключиться из режима решения задач в состояние созерцания.

Эксперт также посоветовала минимизировать использование гаджетов, поскольку постоянная проверка уведомлений удерживает психику в рабочем тонусе и блокирует процессы регенерации сил.

Ранее психолог дала совет, как отдыхать без чувства вины за «ничегонеделание».

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