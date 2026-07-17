Психолог дала совет, как отдыхать без чувства вины за «ничегонеделание»

Многие из нас живут с установкой, что отдых нужно заслужить. Любое «ничегонеделание» вызывает чувство вины и тревоги. Чтобы этого не было, можно попробовать назвать отдых «восстановлением» или «интеграцией». Это создаст иллюзию полезного дела, рассказала «Газете.Ru» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Перфекционистское восприятие времени — это ловушка, в которой отдых воспринимается как нечто, что нужно заслужить трудом. Перфекционисты мыслят черно-белыми категориями: либо я продуктивен, либо я бесполезен. Исследования подтверждают, что эта установка не только вредит психике, но и напрямую снижает продуктивность. Отдых необходим мозгу для переработки информации и восстановления ресурсов. Без него ваша эффективность падает, а ошибки становятся чаще. Так что отдых — это не награда, а гигиеническая процедура, как чистка зубов или сон. Никто не говорит, что сон нужно заслужить», — объяснила Шпагина.

Чтобы перестать ощущать вину за отдых, можно переименовать это занятие, а также запланировать его в календаре и вести дневник отдыха. Это создает иллюзию полезного занятия.

«Для начала перестаньте называть это «ничегонеделанием». Назовите это «восстановлением» или «интеграцией». Хороший способ — запланировать «пустые» окна в календаре. Относитесь к ним как к важной встрече с самим собой. Когда вы официально записали в ежедневник «время без дел», мозгу легче принять это как легитимное занятие, а не как кражу времени. Попробуйте вести дневник отдыха: записывайте не только дела, но и часы качественного восстановления. Это переключает фокус с «сколько я сделал» на «насколько я в порядке». Когда видишь, что у тебя было два часа тишины и прогулки, становится легче отпустить чувство вины», — заметила психолог.

Также важно различать «продуктивное безделье» и «избегание». Если вы ничего не делаете, потому что боитесь начинать проект или не знаете, как подойти к задаче, — это прокрастинация. А если вы сознательно выбрали время для отдыха, чтобы восстановиться, — это забота о себе.

Ранее психолог высказался о необходимости включать в расписание часы запланированного безделья.