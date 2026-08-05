Месси пожертвовал €80 тыс на восстановление района в Испании

Месси направил €80 тысяч на помощь пострадавшему от пожаров району в Испании

Нападающий и капитан американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси перевел 80 тысяч евро на помощь району Сьерра-Оэсте-де-Мадрид, пострадавшему от лесных пожаров. Об этом сообщила глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо в соцсетях.

«Лео пожертвовал €80 000 на восстановление. Хочу поблагодарить Месси и сказать, что мадридцы ждут его приезда, чтобы поаплодировать ему так, как он того заслуживает», — написала Исабель Диас Аюсо.

Причиной пожаров в Испании стала аномальная жара. В автономном сообществе Мадрид было эвакуировано более 115 тысяч человек, а огонь затронул 27 тысяч гектаров земли в районе Сьерра-Оэсте-де-Мадрид.

22 июля появилась информация, что Месси прилетел в аргентинский Росарио после чемпионата мира 2026 года, чтобы провести время с семьей. Согласно опубликованным в СМИ сообщениям, футболист хочет провести время с отцом. В июне семья Месси подтвердила, что у Хорхе были проблемы со здоровьем, но не рассказывала о его диагнозе. Он был в больнице, а 23 числа его оттуда выписали.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

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