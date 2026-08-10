Путин поддержал идею Героя России в Бурятии

Президент России Владимир Путин в Бурятии встретился с Героем России Дашибалом Мункожаргаловым, участником программы «Время героев». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В публикации говорится, что ветеран СВО предложил главе государства разрешить муниципалитетам выполнять работы по благоустройству в военных городках, находящихся в ведении Минобороны, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Российский лидер поддержал идею, отметив, что сейчас это проблема чисто нормативного характера.

Путин отметил, что в Минобороны очень бережно относятся к тому, что контролируют, и неохотно расстаются с имуществом.

«Переговорю обязательно с министерством обороны», — сказал он.

До этого Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» заявил, что ее участники должны составить костяк будущих управленцев, так как доказали свою преданность Родине и готовность к самопожертвованию.

Ранее Путин рассказал, кто является подлинной элитой России.