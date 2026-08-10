Губернатор объяснил сложности с восстановлением электроснабжения в Запорожской области

Многие абоненты Запорожской области остаются без электричества из-за повреждений оборудования в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, восстановление электроснабжения требует как времени, так и замены сложного оборудования. В настоящий момент можно говорить о частичном подключении электроснабжения, но большинство жителей региона пока остаются без света.

Чиновник добавил, что процесс восстановления займет примерно несколько дней, но точные даты зависят от уровня сложности восстановления.

4 августа Балицкий сообщил, что в значительной части Запорожской области нарушена подача электричества.

Неделей ранее на Запорожской атомной электростанции по технической причине на час отключилось внешнее энергоснабжение. В это время системы станции работали за счет резервных дизель-генераторов. Радиационный фон остался в пределах нормы.

Ранее Украина начала готовиться к самой сложной зиме.