Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Губернатор объяснил сложности с восстановлением электроснабжения в Запорожской области

Балицкий: восстановление электроснабжения Запорожской области идет круглосуточно
Shutterstock

Многие абоненты Запорожской области остаются без электричества из-за повреждений оборудования в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, восстановление электроснабжения требует как времени, так и замены сложного оборудования. В настоящий момент можно говорить о частичном подключении электроснабжения, но большинство жителей региона пока остаются без света.

Чиновник добавил, что процесс восстановления займет примерно несколько дней, но точные даты зависят от уровня сложности восстановления.

4 августа Балицкий сообщил, что в значительной части Запорожской области нарушена подача электричества.

Неделей ранее на Запорожской атомной электростанции по технической причине на час отключилось внешнее энергоснабжение. В это время системы станции работали за счет резервных дизель-генераторов. Радиационный фон остался в пределах нормы.

Ранее Украина начала готовиться к самой сложной зиме.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!