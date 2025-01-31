Значительная часть Запорожской области обесточена

В значительной части Запорожской области нарушена подача электричества, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, ремонт уже начался, но сроки восстановления зависят от стабильной обстановки и возможности аварийных бригад безопасно работать.

На прошлой неделе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по технической причине на час отключилось внешнее энергоснабжение. В это время системы станции работали за счет резервных дизель-генераторов. Радиационный фон остался в пределах нормы. Потребности станции сейчас обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ « «Ферросплавная-1».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее Украина начала готовиться к самой сложной зиме.