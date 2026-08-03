«Было очень тяжело, а будет тяжелее»: Украина готовится к самой сложной зиме

CNBC: Украина готовится к самой тяжелой зиме с начала конфликта из-за проблем в энергетике

Предстоящий отопительный сезон может стать для Украины самым тяжелым с начала конфликта, сообщает CNBC со ссылкой на украинских чиновников, представителей оборонной отрасли и экспертов. По их оценке, энергосистема страны остается уязвимой после масштабных повреждений инфраструктуры, а дефицит генерирующих мощностей, продолжающиеся перебои с электроснабжением и зависимость от западной военной помощи могут существенно осложнить прохождение зимнего периода.

Предстоящая зима может стать для Украины самой тяжелой с начала конфликта, утверждает американский канал CNBC со ссылкой на украинских чиновников и экспертов по безопасности. В частности, об этом заявила Ирина Терех, генеральный директор украинского производителя дронов Fire Point.

«Зима, очевидно, приближается, и прошлая зима была очень тяжелой для Украины и для крупных городов в целом. Эта будет не легче — а, вероятно, даже тяжелее», — сказала она.

Она подчеркнула, что в вопросе перехвата российских баллистических ракет Украина зависит от американской системы Patriot PAC-3.

Ранее схожую оценку ситуации дал и энергетический эксперт Станислав Игнатьев, сообщило украинское издание «Страна.ua». По его словам, энергосистема страны работает на грани, а предстоящая зима станет «самой тяжелой за все время» боевых действий.

«Дарницкая ТЭЦ фактически разрушена и находится в частной собственности. Поэтому ни киевские городские власти не смогут туда инвестировать средства, ни госбюджет... Также не очень простая ситуация с киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — электроэнергии мы там не увидим», — подчеркнул специалист.

CNBC сообщает, что украинские власти одновременно усиливают защиту объектов энергетики, создают запасы топлива и оборудования, а также рассчитывают получить дополнительное финансирование от европейских партнеров, включая средства из программы финансовой поддержки Евросоюза объемом €90 млрд.

«Никто даже не может представить»

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля в интервью британскому телеканалу Sky News также заявил, что гражданам страны следует готовиться к «очень тяжелой зиме».

«Прежде всего нам пришлось подготовиться к очень тяжелой зиме, и никто даже не может представить, какой она будет. Конечно, она может быть тяжелой или еще хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — заявил Зеленский.

Так он ответил на вопрос Sky News о том, почему решил назначить главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого на пост премьера Украины. Зеленский пояснил, что тот «понимает будущие вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах».

При этом на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином украинский лидер признал, что на данный момент состояние подготовки страны к зиме остается неудовлетворительным.

«Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика — все это очень важно. Как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью недоволен. Я видел процент выполненных работ — нам нужно очень быстро включаться», — отметил Зеленский (цитата по УНИАН).

Сам Корецкий, выступая перед депутатами Верховной рады 16 июля также заявлял, что предстоящая зима для Украины «может быть сложнее предыдущей».

С конца 2025 года Украина сталкивается с серьезными перебоями в электроснабжении, вызванными сильными морозами и масштабными повреждениями энергетической инфраструктуры. В отрасли был введен режим чрезвычайной ситуации, а во многих регионах до сих пор ежедневно действуют многочасовые графики отключения света. Российские войска продолжают наносить удары по объектам энергетики.

По данным агентства ТАСС, к середине лета доступная мощность украинской энергосистемы оценивается в 11–12 ГВт, тогда как зимой стране требуется около 18–19 Гвт. При выполнении планов по восстановлению еще 6 ГВт генерации и отсутствии новых повреждений совокупная мощность достигнет лишь 17–18 ГВт, чего может не хватить в период сильных холодов, указывает ТАСС.