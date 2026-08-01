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Общество

На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после сбоя в электроснабжении

ЗАЭС: радиационный фон после сбоя в электроснабжении в норме
Telegram-канал «ЗАЭС. Официально»

Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС (атомной электростанции) после отключения внешнего электроснабжения остается в пределах нормы, написала в «Максе» сама станция.

Там отметили, что сбой произошел по технической причине. Его удалось устранить в течение часа. Во время отключения энергоснабжения системы станции работали за счет резервных дизель-генераторов.

Согласно пресс-релизу, сейчас потребности станции обеспечивает линия электропередачи 330 кВ « «Ферросплавная-1».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее был назван самый потенциально опасный объект в зоне конфликта на Украине.

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