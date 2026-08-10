Стоматолог объяснил, как осанка влияет на работу челюсти

Неправильная осанка, возникающая в том числе из-за долгой работы за компьютеров, может негативно влиять на работу челюсти. Постоянное напряжение мышц шеи и неестественное положение головы увеличивают нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) и способствуют его дисфункции. Об этом газете «Известия» сообщил стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Герман Дьяк.

Эксперт объяснил, что жевательные мышцы, мышцы шеи и ВНЧС связаны между собой. Изменения в одной части этой системы могут со временем отражаться на остальных.

«При нарушении положения тела мышцы, которые удерживают голову, начинают работать с повышенной нагрузкой. Это может влиять на положение нижней челюсти и постепенно увеличивать давление на ВНЧС. Со временем повышенная нагрузка на сустав может привести к развитию его дисфункции», — рассказал он.

По его словам, на наличие нарушений работы сустава могут указывать щелчки или хруст при движении челюсти, боль в области ВНЧС, дискомфорт при жевании и ограничение открывания рта. Другими распространенными признаками являются напряжение жевательных мышц, головные боли в височной области, а также неприятные ощущения в лице, шее и затылке.

Стоматолог подчеркнул, что дополнительным фактором риска становится бруксизм — непроизвольное сжатие челюстей или скрежетание зубами. При постоянном мышечном напряжении из-за неправильной позы такая нагрузка способна усугублять нарушения.

Однако один лишь щелчок в челюсти не всегда свидетельствует о заболевании. У некоторых людей он может сохраняться годами и не сопровождаться болью или ограничением движений. Поводом обратиться за медицинской помощью считаются неприятные ощущения, трудности с открыванием рта, стираемость зубов, изменение прикуса или регулярные головные боли.

По словам врача, попытка устранить только один симптом может дать временный эффект. Если сохраняются нарушения осанки, мышечное перенапряжение и проблемы в работе зубочелюстной системы, неприятные ощущения способны вернуться.

Кандидат медицинских наук, стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач клиники New Iceberg Ольга Тишкина до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что зуб мудрости необходимо удалить, если он растет горизонтально или упирается в соседний зуб, образовалась киста у корня восьмерки или регулярно прикусывается щека.

Ранее стоматолог объяснил, почему бруксизм стал болезнью XXI века.