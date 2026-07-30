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Стоматолог объяснила, когда нужно удалять зубы мудрости

Стоматолог Тишкина: в России зуб мудрости удаляют, когда он причиняет реальный вред
Варвара Гертье/РИА «Новости»

Зуб мудрости придется удалить, если он растет горизонтально или упирается в соседний зуб, образовалась киста у корня восьмерки или регулярно прикусывается щека. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач клиники New Iceberg Ольга Тишкина.

«В мировой практике есть два противоположных подхода. В США и ряде европейских стран распространено профилактическое удаление зачатков в 12–14 лет до формирования корней, что позволяет предотвратить проблемы до их появления. В России и многих других странах традиционно придерживаются выжидательной тактики: не трогают зуб или его зачаток, пока он не начинает причинять реальный вред», — объяснила Тишкина.

По ее словам, удалять зуб мудрости надо в нескольких случаях. Во-первых, если он растет горизонтально или упирается в соседний зуб – важную для жевания семерку. Во-вторых, при повторяющемся воспалении десны над частично прорезавшимся зубом. В-третьих, если из-за невозможности нормально очистить этот участок на восьмерке или на соседнем зубе появился кариес. Также показаниями к удалению служат киста у корня, невозможность провести ортодонтическое лечение или регулярное прикусывание щеки.

«Если зуб прорезался полностью, стоит ровно, не давит на соседний, не травмирует слизистую, а качественно почистить его можно без проблем, то никаких причин удалять его нет. Такой зуб полноценно участвует в жевании и может прослужить всю жизнь», — пояснила Тишкина.

Кроме того, зубы мудрости — ценный донорский материал, с помощью которого возможно заменить сильно разрушенный жевательный зуб. Удаление здоровой восьмерки без явной причины лишает пациента такого резерва на будущее.

«Самое главное, что надо знать: решение об удалении или сохранении зубов мудрости должно основываться не на советах друзей и близких, а приниматься врачом после изучения всей клинической картины», — констатировала Тишкина.

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