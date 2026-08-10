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Общество

СМИ: в Москве перекрыли улицу из-за возможного минирования авто

Baza: силовики перекрыли улицу в Москве из-за возможного минирования автомобиля
Telegram-канал «Baza»

В Москве перекрыли улицу из-за возможного минирования автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Очевидцы рассказали «Базе», что сейчас в районе Братеево возле одного из прудов работают саперы. По их словам, специалисты осмотрели днище синего автомобиля KIA при помощи зеркал и робота. Из-под авто они достали некий предмет и положили его на траву. Силовики растянули провод и приступили к дальнейшему изучению обнаруженного предмета», — сказано в посте.

Официальных сведений по поводу происходящего на момент публикации не поступало.

3 августа Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в здании была объявлена эвакуация. На видео, появившемся в сети, можно услышать сирену, которая звучит на территории одной из башен. По информации источника, людей выводили абсолютно из всех башен комплекса, в том числе из «Федерации» и «Империи».

Позже агентство «Москва» уточнило, что меры потребовались из-за срабатывания пожарного датчика. Согласно данным МЧС столицы, задымления в здании обнаружено не было.

До этого проводилась эвакуация в башне «Федерация» на Пресненской набережной.

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