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Общество

Экстренные службы в Омской области приведены в состояние повышенной готовности

Хоценко: все службы в Омской области перевели в режим повышенной готовности
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Все экстренные службы в Омской области перевели в режим повышенной готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Он не уточнил, по какой причине власти приняли такое решение.

«Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.

Днем 10 августа Telegram-канал «Омск №1» со ссылкой на источники сообщил, что на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) объявили эвакуацию. Власти официально не подтверждали эту информацию.

НПЗ в Омске — один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в России и один из крупнейших в мире. 6 июля украинские беспилотники впервые долетели до Омска, ударив по местному НПЗ. Тогда над городом поднялся столб черного дыма. Как рассказал член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать завод с помощью 15 дронов. Однако лишь один из них «попал в трубу», все остальные были уничтожены средствами противовоздушной обороны. После произошедшего предприятие было отремонтировано и продолжило работать в штатном режиме.

Ранее нескольких россиян привлекли к ответственности за публикацию видео с ударом ВСУ по Омскому НПЗ.

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