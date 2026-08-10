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Общество

Танкер с миллионом баррелей нефти тонет у побережья Омана

Arab News: у побережья Омана тонет подсанкционный нефтяной танкер
Reuters

Находящийся под санкциями танкер Caroline Bezengi, перевозивший почти миллион баррелей нефти, тонет у побережья Омана. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на спутниковые снимки.

Корабль сел на мель около двух месяцев назад в районе охраняемой территории у острова Киблия на юго-западе Омана. На спутниковых снимках, опубликованных изданием, зафиксировано нефтяное загрязнение площадью почти 800 квадратных километров.

Пострадавший от разлива нефти район входит в состав заповедника Аравийского моря. Там обитают различные виды диких животных, в том числе находящиеся под угрозой исчезновения.

До этого сообщалось, что Оман и Иран ведут переговоры о соглашении по судоходству в Ормузском проливе, целью которого может стать восстановление третьего, ранее не использовавшегося из-за военного конфликта, маршрута между северным и южным путями.

Оманская сторона ожидает объявления договоренностей в ближайшие дни после завершения эскалации между США и Ираном, начавшейся 8 июля ударами по территории Ирана и последующими атаками Тегерана на объекты США в регионе.

Ранее Россия призвала обеспечить безопасность судоходства в одном из важнейших проливов.

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