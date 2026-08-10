В Соцфонде назвали среднюю пенсию федеральных госслужащих

Средний размер пенсии федеральных государственных служащих в России на 1 июля 2026 года составил 39 536 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

По информации фонда, пенсионерами из числа федеральных госслужащих являются около 99,2 тыс. человек. При этом средний размер пенсионных выплат работающим пенсионерам этой категории составляет 40 601 рубль в месяц, тогда как неработающие получают в среднем 39 409 рублей.

Таким образом, работающие федеральные госслужащие-пенсионеры в среднем получают примерно на 1,2 тыс. рублей больше, чем их неработающие коллеги.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы, составит свыше 43 тыс. рублей. Он рассказал, что максимальный размер взноса в 2026 году составляет 572 204 рубля. Эта сумма позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее россиянам назвали зарплату для получения максимальных пенсионных баллов.