Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам назвали зарплату для получения максимальных пенсионных баллов

Финансист Иванова: для 10 пенсионных баллов в 2026 году нужна зарплата от 248 тыс. руб.
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в 2026 году россиянину нужно официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ. Об этом «Газете.Ru» сообщила генеральный директор АО «НПФ «Социум» Оксана Иванова.

За год можно заработать максимум 10 ИПК. Иванова пояснила, что с 1 января 2026 года предельная величина базы для начисления страховых взносов установлена на уровне 2,979 млн рублей в год. Именно с этой суммы рассчитывается максимальный объем взносов, который может быть учтен при формировании страховой пенсии.

«Максимальное количество баллов за год — 10. Чтобы получить их полностью, годовой доход должен составлять 2 979 000 рублей. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, получится 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ», — сказала Иванова.

По ее словам, такая планка остается крайне высокой для большинства работников. Средняя зарплата в России более чем в два раза ниже уровня, необходимого для получения максимальных пенсионных баллов, отметила Иванова. В результате значительная часть граждан за год набирает не 10 ИПК, а заметно меньше, посетовала эксперт.

Иванова привела пример: при зарплате 50 тыс. рублей в месяц работник получает около 2 пенсионных баллов за год. При зарплате около 100 тыс. рублей — примерно 4 балла, а при доходе 150 тыс. рублей — около 6 баллов, сказала Иванова.

Эксперт отметила, что это напрямую влияет на размер будущей страховой пенсии: она на рассчитывается по формуле: сумма накопленных ИПК умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего к этой сумме прибавляется фиксированная выплата. В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.

«Если человек 30 лет получал среднюю зарплату около 100 тыс. рублей и набирал примерно 4 балла в год, за весь период он накопит около 120 баллов. Его страховая пенсия составит примерно 28,4 тыс. рублей. Это около 28% от прежнего заработка», — объяснила Иванова.

Она добавила, что увеличить будущую пенсию можно за счет более длительного официального стажа, учета нестраховых периодов, добровольной уплаты взносов и отсрочки выхода на пенсию: например, пенсионные баллы начисляются не только за работу, но и за социально значимые периоды: службу в армии по призыву, уход за ребенком до полутора лет, уход за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет.

Ранее россиянам напомнили, как посчитать пенсию.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!