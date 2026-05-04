Россиянам назвали зарплату для получения максимальных пенсионных баллов

Для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в 2026 году россиянину нужно официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ. Об этом «Газете.Ru» сообщила генеральный директор АО «НПФ «Социум» Оксана Иванова.

За год можно заработать максимум 10 ИПК. Иванова пояснила, что с 1 января 2026 года предельная величина базы для начисления страховых взносов установлена на уровне 2,979 млн рублей в год. Именно с этой суммы рассчитывается максимальный объем взносов, который может быть учтен при формировании страховой пенсии.

«Максимальное количество баллов за год — 10. Чтобы получить их полностью, годовой доход должен составлять 2 979 000 рублей. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, получится 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ», — сказала Иванова.

По ее словам, такая планка остается крайне высокой для большинства работников. Средняя зарплата в России более чем в два раза ниже уровня, необходимого для получения максимальных пенсионных баллов, отметила Иванова. В результате значительная часть граждан за год набирает не 10 ИПК, а заметно меньше, посетовала эксперт.

Иванова привела пример: при зарплате 50 тыс. рублей в месяц работник получает около 2 пенсионных баллов за год. При зарплате около 100 тыс. рублей — примерно 4 балла, а при доходе 150 тыс. рублей — около 6 баллов, сказала Иванова.

Эксперт отметила, что это напрямую влияет на размер будущей страховой пенсии: она на рассчитывается по формуле: сумма накопленных ИПК умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего к этой сумме прибавляется фиксированная выплата. В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.

«Если человек 30 лет получал среднюю зарплату около 100 тыс. рублей и набирал примерно 4 балла в год, за весь период он накопит около 120 баллов. Его страховая пенсия составит примерно 28,4 тыс. рублей. Это около 28% от прежнего заработка», — объяснила Иванова.

Она добавила, что увеличить будущую пенсию можно за счет более длительного официального стажа, учета нестраховых периодов, добровольной уплаты взносов и отсрочки выхода на пенсию: например, пенсионные баллы начисляются не только за работу, но и за социально значимые периоды: службу в армии по призыву, уход за ребенком до полутора лет, уход за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет.

Ранее россиянам напомнили, как посчитать пенсию.