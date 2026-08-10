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Общество

Во Владивосток заплыла еще одна акула

Во Владивостоке акулу заметили у мыса Эгершельда
Shutterstock

Во Владивосток заплыла акула. Видео публикует Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что рыбу заметили у мыса Эгершельда. Акула плавала в районе между маяком и улицей Сипягина.

В ролике молодые люди на гидроциклах кружат вокруг рыбы. На поверхности воды виден только ее плавник.

В июне у Владивостока заметили крупную акулу, выпрыгивающую из воды. Она охотилась на пиленгаса (промысловую морскую рыбу) у южного мыса острова Русский. Вскоре в 50 км от Владивостока, недалеко от острова Путятин, выловили трехметровую акулу.

На этом фоне биолог Владимир Долганов заверил, что в Приморье нет проблемы с акулами. Ученый объяснил, что рыбы «зашли» в воды региона «за рыбой, как волки за оленями». Осенью акулы уплывут южнее. Он подчеркнул, что опасности для человека эти рыбы не представляют. Их появление в Приморье — обычное природное явление, а не сенсация.

Ранее у берегов Приморья появились ядовитые рыбы.

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