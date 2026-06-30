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У берегов Приморья появились ядовитые рыбы

Amur Mash: к берегам Приморского края приплыли ядовитые рыбы фугу
Кадр видео: «Amur Mash»

В Приморье начали вылавливать ядовитых рыб — фугу. Кадры публикует Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что местами вода прогрелась до аномальных температур — более +20°C. Из-за этого у берегов Приморского края появилось много тропических рыб, в том числе и фугу.

В посте уточняется, что трогать руками их нельзя. Попадание в организм токсина, который выделяют фугу в стрессовых ситуациях, может привести к тяжелому отравлению.

До этого у Владивостока заметили крупную акулу, выпрыгивающую из воды. Она охотилась на пиленгаса (промысловую морскую рыбу) у южного мыса острова Русский. Вскоре в 50 км от Владивостока, недалеко от острова Путятин, выловили трехметровую акулу, а один из пляжей хищники буквально «оккупировали».

Ранее во Владивостоке змея заползла на восьмой этаж погреться на солнце.

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