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Общество

Недалеко от Владивостока рыбаки выловили трехметровую акулу

Shot: в 50 километрах от Владивостока обнаружили трехметровую акулу
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В 50 километрах от Владивостока обнаружили крупную рыбу-хищника. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, трехметровую акулу выловили недалеко от острова Путятин. Находившиеся на месте люди отмечают, что рыба подплыла близко к берегу. Предполагается, что это сельдевая акула.

До этого хищницу заметили у другого острова, Русский. Рыба охотилась на пиленгаса, для этого она несколько раз выпрыгивала из воды, позволяя очевидцам снять себя на камеру.

При этом, как полагают ученые, из-за сменившихся погодных условий Владивосток может стать курортом, подобным турецкой Хургаде. Специалисты уже фиксируют аномально высокую температуру воды. Из-за перемен в акватории региона может заплывать большее число акул.

Климатические изменения также могут привести к другим последствиям. Например, повышению вероятности более мощных тайфунов и наводнений.

Ранее в Приморье рыбаки отбили у акулы гигантского тунца.

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